Zoido: "El referèndum no es pot autoritzar i per tant no es pot permetre"

| Europa Press

El ministre de l’Interior, Juan Ignacio Zoido, ha negat aquest dijous en una entrevista a TVE que el seu executiu tingui activa cap operació ‘pastanaga’ ni tampoc que hagi abordat amb el conseller d’Interior, Jordi Jané, res relacionat amb l’operatiu del govern espanyol per impedir el referèndum a Catalunya. En tot cas, ha assegurat que a Catalunya es complirà “la llei” perquè “no pot ser d’una altra manera”. “Jo confio que el diàleg fins l’última hora sigui el que en certa manera permeti reconduir aquesta situació”, perquè “portem cinc anys en que la situació s’ha anat tensant i és el moment que el govern de la Generalitat abandoni els radicalismes i vingui al sentit comú i la sensatesa, i per tant no arribem a aquesta convocatòria de referèndum que no es pot autoritzar i per tant no es pot permetre”.