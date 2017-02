Esperanza Aguirre: "S'hauria d'haver diferenciat Catalunya i el País Basc"

| CCMA

L'expresidenta madrilenya Esperanza Aguirre considera que "la creació de l'estat de les autonomies va ser un error" de la Transició. En una entrevista a El Supement de Catalunya Ràdio, Aguirre ha assegurat que "no va ser un encert" crear "disset parlaments, disset governs...".

"Crec que s'hauria d'haver diferenciat Catalunya i el País Basc, que evidentment són completament diferents al què pot ser la Rioja, Cantàbria o, fins i tot, Madrid", ha defensat. Per aquest motiu, Aguirre creu que “potser s’hauria de repensar l’estructura territorial d’Espanya”.

"Es va fer perquè catalans i bascos se sentissin més còmodes i cada cop se senten més incòmodes", ha dit l'expresidenta madrilenya, que ha afirmat "que no hi ha conflicte. El que hi ha són lleis que s’han de complir”.