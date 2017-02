El fiscal demana 200.000 euros a Urdangarin per evitar la presó preventiva

| Europa Press

El fiscal del cas Nóos, Pedro Horrach, ha demanat 200.000 de fiança a Iñaki Urdangarin i 100.000 a Diego Torres per evitar la presó preventiva. Aquesta setmana, Horrach es plantejava demanar presó eludible amb fiança per a l'exduc de Palma i per Torres, encara que primer volia escoltar les al·legacions de les parts.

L’Audiència Provincial de les Balears els va condemnar divendres passat a sis anys i tres mesos i a vuit anys i tres mesos, respectivament. Urdangarin ha arribat a l'Audiència amb xofer, sense la Infanta Cristina, i amb un posat seriós.

Es preveu que el tribunal decideixi en les pròximes hores quines mesures cautelars aplica per a tots dos. La vista ha començat cap a les 10.30 hores i ha durat poc més de mitja hora.

En aquest sentit, la vista de mesures cautelars s'ha celebrat aquest dijous a porta tancada. L’Audiència Provincial també ha citat les defenses d'Urdangarin i Torres, el representant del ministeri fiscal, l’Advocacia de l’Estat, l’Advocacia del Govern de les Illes Balears i l’acusació popular.