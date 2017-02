La Diputació de Barcelona ha aprovat aquest dijous un nou Programa de Foment de l'Ocupació local, dotat amb 60 milions d'euros , per als anys 2017-2018. Segons ha explicat en roda de premsa la presidenta de la Diputació, Mercè Conesa, l'objectiu és "promoure la contractació estable i aportar ocupació de més qualitat", i ha recordat que precisament un dels principals problemes que té la ciutadania és l’atur. A més, Conesa ha assenyalat que també des dels ajuntaments els arriba la demanda d’afavorir l’ocupabilitat de les persones. Per tot això ha assegurat que "cal activar només eines per promoure l’ocupabilitat de les persones".

Amb aquest nou Programa, la Diputació de Barcelona aposta per un canvi de model que incorpora mesures preventives i estratègiques per incrementar, millorar i garantir la durabilitat de l'ocupació. Precisament una de les novetat d'aquest pla resideix en el fet que la Diputació incorpora el teixit empresarial per promoure aquesta contractació "estable i de qualitat". Durant la seva intervenció, Conesa també ha destacat que aquest programa "no és una mesura pal·liativa, sinó preventiva".

Per la seva banda, el vicepresident primer de la Diputació, Dionís Guiteras, que ha comparegut acompanyant Conesa, ha explicat que "la mesura més interessant és que no només donem sortida laboral durant un temps amb contractació a l’Ajuntament, sinó que busquem crear sinergies amb l’empresariat de les nostres comarques per poder fomentar la formació i l’ocupació". La col·laboració público-privada es materialitzarà en la formació, adaptada a les necessitats de les empreses; els ajuts a la contració; i la contractació assumida per les empreses.