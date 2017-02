L'operatiu policial es va posar en marxa l'octubre de l'any passat, quan els Mossos d'Esquadra van rebre la denúncia d'un empresari i col·leccionista d'obres d'art de Barcelona que afirmava haver estat estafat en la compra d'un dibuix del pintor Ramon Casas. Els fets es remuntaven al juliol, quan un home es va posar en contacte amb la víctima per tal d'oferir-li la possibilitat de comprar diferents obres d'art de pintors il·lustres catalans. Finalment, va adquirir un dibuix del pintor català per 7.200 euros, però quan un expert de confiança del comprador va analitzar l'obra va detectar que no corresponia a aquest autor. Arran d'això, la Unitat Central de Patrimoni Històric va iniciar una investigació que va permetre identificar i localitzar a Barcelona el venedor del dibuix, el qual actuava en conxorxa amb un grup més ampli de persones.



Els membres del grup, establerts a diferents punts de l'Estat, es dedicaven a la distribució d'obres falsament atribuïdes a pintors catalans i valencians famosos com Ramon Casas, Eliseu Maifren, Anglada Camaras, Santiago Rusiñol, Joaquim Mir i Trinxet, Isidre Nonell, Cecilio Pla o Joaquin Sorolla. Per aquests motius es va establir un equip d'investigació conjunt amb la Guàrdia Civil. Els investigadors van poder determinar que el grup tenia dos tallers de pintura a Madrid, on s'elaboraven les obres. Primer estudiaven les obres de l'autor, les pintures que es pretenien falsificar i es materialitzava un esbós. Després, segons la seva complexitat, es finalitzava l'obra per part d'un altre pintor amb grans coneixements i capacitat artística.