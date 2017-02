La diputada cupaire ha opinat que “hagués estat més senzill i oportú explicitar que es produïa aquesta trobada”. Per tot això, ha exigit que si hi ha diàleg amb l’Estat espanyol sigui per “fer-los saber que celebrarem un referèndum, sobretot mentre no hi hagi una voluntat de l’Estat espanyol per celebrar el referèndum”. Tot i això, Gabriel ha deixat clar que per aquest fet no s’ha trencat la confiança del seu partit en el Govern: “No donem per trencada la cadena de confiança perquè ens hi juguem molt en aquesta legislatura”.

Gabriel ha vaticinat també que tots aquells dirigents que ajudin a la convocatòria del referèndum o a aprovar les lleis de la desconnexió seran jutjats: "Ja hi comptem, però a nosaltres no ens inquieta", ha afirmat la diputada de la CUP, que ha afegit que "només ens inquieta perquè constata que l'Estat espanyol és incapaç de resoldre els seus problemes polítics de manera democràtica".