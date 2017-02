El conseller de Justícia, Carles Mundó, ha traslladat aquest dimecres al ministre de Justícia, Rafael Catalá, el “rebuig frontal” del Govern al plantejament del Ministeri d’Hisenda per aplicar l’IVA a la justícia gratuïta . “És evident que no estem davant una activitat professional sinó davant el dret dels ciutadans a rebre justícia gratuïta quan per la seva condició econòmica no poden suportar el cost d’un advocat” i també “és evident que la justícia gratuïta no és un mercat, perquè ni l’advocat escull el client, ni el client l’advocat, ni cap de les parts fixa l’import dels honoraris”, ha dit en declaracions als periodistes.

El conseller ha apuntat que la mesura suposarà per a Catalunya una despesa de 13 milions d’euros anuals “que no estem disposats a assumir” perquè és “una decisió equivocada”. Segons Mundó, imposar l’IVA a la justícia gratuïta “seria com imposar-la a les beques menjador”, i “això des de tot punt de vista ens sembla inacceptable”. A la sortida de la Conferència Sectorial de Justícia també ha lamentat que el Ministeri sigui incapaç de concretar els seus compromisos per a la creació de jutjats assolits a finals del 2015. “Si a Catalunya hi hagués els mateixos jutges que hi ha de mitjana a l’Estat en tindríem 60 de nous, però al calendari no hi ha cap previsió de crear-ne cap, cosa que fa que els tribunals hagi de suportar unes càrregues de treball inassumibles”, ha dit.

També ha criticat la indefinició del Ministeri sobre la manera com crearà es jutjats especials per atendre “el nombre infinit de causes que s’obriran fruit de les clàusules sòl”. “El que no hem pogut fer en 7 anys ara ho hem de fer en tres mesos creant jutjats extraordinaris nous sense un euro més de recursos”, ha sentenciat. Per aquest motiu ha plantejat al Ministeri que compensi també de manera extraordinària la creació dels nous jutjats.