França, a dos mesos de decidir el seu incert futur polític

Per davant de Macron i Fillon continua liderant les enquestes Marine Le Pen , qui en els darrers dies està tornant a ser qüestionada per diversos escàndols –aquest dimecres imputaven la seva cap de gabinet per l'ús indegut de fons de la UE – però que, de moment, no semblen posar en perill la seva candidatura. La líder del Front Nacional aconseguiria prop d'un 26% de vots i guanyaria en 9 de 12 regions en la primera volta. Si no hi ha sorpreses, passarà amb tota seguretat a la segona volta.

I és que a mesura que ha perdut punts la candidatura de Fillon n'ha guanyat la d’Emmanuel Macron , exministre d’Economia i d'Indústria d’Hollande que va dimitir l’estiu passat per presentar-se com a candidat independent. Les últimes enquestes situen a l'exsocialista per davant de Fillon, però la diferència és tan mínima , que es podria dir que es troben en un empat tècnic . Amb tot, l'escenari podria tornar a canviar substancialment amb la recentment anunciada aliança amb François Bayrou , una aliança que Macron no ha trigat ni un minut a acceptar.

Quan semblava que François Fillon estava cridat a ser l’home fort per enfrontar-se Marine Le Pen en la segona volta de les eleccions presidencials, va esclatar el ‘Penelope Gate’ i va sacsejar per complet l’escenari polític de França a poc més de dos mesos i mig de la celebració dels comicis. Les informacions publicades per Le Canard Enchainé sobre les presumptes feines fictícies que va tenir la dona de Fillon i dos dels seus fills van fer caure la popularitat del candidat de la dreta francesa , igualant una guerra electoral que semblava, fins aleshores, bastant definida.

Marine Le Pen aspira a l'Elisi i té opcions

Amb un discurs marcadament nacionalista i amb constants referències a la immigració arrencava la campanya de la candidata del Front Nacional, el passat 5 de febrer, a Lyon. "No hi haurà altres valors i lleis a França que les franceses. Els que volen viure a França no poden viure com al seu país. Si volen això, que es quedin allà", va afirmar en el seu primer míting. Le Pen ha presentat un programa amb 144 propostes, entre les quals figura la convocatòria d'un referèndum per sortir de la UE, la recuperació del control de les fronteres, la limitació del saldo migratori a 10.000 persones, o l'establiment d'un impost a la contractació de persones estrangeres perquè les empreses prioritzin la contractació de francesos. Mesures per fer front a la globalització i a l'islamisme radical, que són, segons Le Pen, els "grans totalitarismes" que amenacen la nació.

"Marine Le Pen ha sabut capitalitzar el vot de protesta amb un discurs demagògic, elitista i populista", explica el catedràtic de Ciències Poítiques de la UB Cesáreo Rodríguez-Aguilera. "Des del punt de vista comunicatiu ho fa millor que l'esquerra radical, això és evident". Rodríguez-Aguilera assenyala que "la política econòmica imposada per Alemanya i el dèficit democràtic de la UE" afavoreix l'ascens d'opcions polítiques com la del Front Nacional. Per a Renaud Le Berre, conseller de l'Assemblea dels Francesos a l'Estranger a Catalunya i professor del Liceu francès, l'èxit de Le Pen té el seu origen en la seva base popular: "Cada vegada hi ha un vot més popular i social per a Le Pen. Le Pen parla de coses que els polítics tradicionals no volen parlar".

No obstant això, gairebé totes les opcions de Le Pen d'arribar a l'Elisi passen per enfrontar-se a Fillon en la segona volta. "En aquest escenari bona part de l'electorat progressista podria optar per quedar-se a casa i no votar per cap dels candidats", diu Rodríguez Aguilera. Segons les enquestes, en una hipotètica segona volta entre Le Pen i Fillon, la candidata del Front Nacional obtindria un 45% dels vots. Com més alta sigui l'abstenció, per tant, millor li aniran les coses.