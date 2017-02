Imputada la cap de gabinet de Le Pen per l'ús indegut de fons de la UE

La cap de gabinet de la líder del Front Nacional, Marine Le Pen, ha estat imputada formalment en el marc de les investigacions obertes per l'ús indegut de fons del Parlament Europeu, en les quals també s'analitza el cas d'un guardaespatlles. La cap de gabinet, Catherine Griset, i el guardaespatlles Thierry han acudit aquest dimecres al matí a la Direcció Central de la Policia Judicial per ser interrogats per les seves suposades feines fictícies com a assistents de Le Pen a l'Eurocambra.

Al final d'aquesta trobada, Griset ha estat imputada formalment pel suposat encobriment d'un delicte d'abús de confiança, segons fonts citades pel diari 'Le Monde'. Legier, per la seva banda, ha quedat en llibertat sense càrrecs. L'advocat de la candidata a la Presidència, Marcel Ceccaldi, ha lamentat, en declaracions a Reuters, que l'assumpte és una "manipulació" que cerca desestabilitzar la campanya del Front Nacional de cara a les eleccions presidencials a França, on els sondejos situen a Le Pen al capdavant de cara a la primera volta del 22 d'abril.