Artur Mas: "L'alternativa al referèndum seria llençar la tovallola"

"Arribar al final del procés és fonamental perquè l'alternativa al referèndum seria llençar la tovallola" , ha afirmat Artur Mas en una conferència multitudinària al Kursaal de Sant Sebastià convocada per Gure Esku Dago, una entitat transversal del sobiranisme basc. L'expresident català ha estat molt contundent assegurant que, malgrat el mur de l'estat i " la guerra bruta i les vies il·legals que s'utilitzen contra els polítics sobiranistes " (...) " pot passar que a mesura que més líders sobiranistes catalans passin pels jutjats hi hagi una reacció d'orgull i no d'intimidació de la societat catalana ". Mas ha estat rotund: " Li hem perdut la por a l'estat espanyol "

El lehendakari Ibarretxe ha comparat el seu itinerari polític amb l'ascensió a l'Everest, amb un campament base conformat a partir del dret a decidir. "Nosaltres vam arribar fins al campament 3, i ara ha pres el relleu l'equip català, que pot arribar al 4 i atacar el cim". Juan José Ibarretxe ha insistit, sobretot, en la unitat interna dels sobiranistes bascos i catalans com a única fórmula d'èxit davant dels poders de l'estat: "La decisió no està a la Castellana, està a les societats catalana i basca, només cal unitat".

Artur Mas ha dibuixat el procés català com una via cap a un projecte "pacífic, cívic i integrador" d'una societat majoritàriament provinent de la immigració, però que "molt majoritàriament aposta pel dret a decidir, fins fregar el vuitanta per cent". Les decisions que ha pres el govern català s'han fet, segons Mas, "amb pulcritud democràtica i apostant per la legalitat". Tot i així, ha recordat l'expresident català, "hi ha hagut dificultats i quan no hi ha hagut unitat interna, com el gener de la'ny passat, ha calgut prendre decisions com la que vaig prendre jo". Artur Mas ha afegit: "Un polític ha de pensar, primer, en el seu país, després, en el seu partit i, només al final, en si mateix", una frase que ha arrencat els aplaudiments d'un Kursaal ple a vessar amb més de 1.800 persones.

L'exlehendakari ha tancat l'acte amb una afirmació molt compartida: "La unilateralitat no existeix quan l'altra part no s'asseu a la taula". Un argument que, segons Ibarretxe, ha estat reconegut pel tribunal internacional de l'Haia en el cas de Kosovo. "I allà només hi havia una decisió del parlament, no pas un referèndum, ho vull recordar". Mas ha agraït l'acollida reconeixent Euskadi com "un país amic". "Sempre amb Catalunya", ha citat Ibarretxe al lehendakari Agirre, el mateix que va travessar la frontera amb el president Companys, camí de l'exili.