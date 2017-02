El manifest del Pacte pel Referèndum suma 10.000 adhesions en el seu primer dia

| Jordi Borràs

El manifest impulsat pel Pacte Nacional pel Referèndum que defensa una votació d'aquestes característiques "amb garanties" per decidir sobre el futur de Catalunya ha sumat 10.000 adhesions en el seu primer dia. "El manifest suma 10.000 adhesions en menys de 7 hores, una prova més de la nostra determinació per votar el nostre futur com a poble", ha explicat en una anotació a Twitter recollida per Europa Press el grup coordinador del pacte, que lidera l'exdiputat autonòmic Joan Ignasi Elena.

Entre els primers signants del manifest destaquen el president de la Generalitat, Carles Puigdemont; el vicepresident, Oriol Junqueras; el secretari general de Podem, Pablo Iglesias, i l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, entre d'altres.