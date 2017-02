[VÍDEO] Així ha estat la conferència conjunta de Mas i Ibarretxe a Donostia

Acaba la conferència de l'expresident Artur Mas i de l'exlehendakari Juan José Ibarretxe. Gràcies per seguir-la amb nosaltres!

Mas: "Si l'Estat ofereix més competències a Catalunya, no renunciaríem al referèndum"

La següent de les preguntes és per a Mas, i fa referència a les consultes d'Arenys de Munt de l'any 2009

Ibarretxe respon: "Tenim condicons immillorables per posar en marxar un procés sobiranista basc"

Pregunta per a Ibarretxe: "Què hem de fer si volem la sobirania pel País Basc?"

Ibarretxe: "La unilateralitat no existeix quan l'altra part no s'asseu a la taula"

