El PSC critica que el Govern "subvencioni" dues escoles de l'Opus que ofereixen llibres "homòfobs"

| ACN

La diputada del PSC, Marta Moreta, ha criticat aquest dimecres que el Govern "subvencioni" dues escoles catalanes de l'Opus que ofereixen llibres "homòfobs". "Aquestes escoles recomanen als pares volums que titllen d'"anormals" les persones LGTBI, i hi ha un capítol que descriu les relacions entre persones del mateix sexe com 'intrínsecament negatives' i semblants a l'existència de persones 'sàdiques, cleptòmanes o piròmanes'", ha argumentat des del faristol del Parlament. La consellera de Treball, Afers Socials i Família, Dolors Bassa, ha assegurat que no li consta cap denúncia al respecte i ha animat el grup socialista a aportar informació sobre el cas.