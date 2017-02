L’Associació Catalana de Municipis (ACM) ha viatjat a Dinamarca per estudiar la reforma territorial que va permetre al país escandinau reduir de 273 a 98 ajuntaments en 10 anys . Una delegació formada per una trentena de càrrecs electes de l’associació han visitat l’entitat municipalista de referència a Dinamarca (KL), el Parlament danès i experts en la reforma territorial danesa. L’estudi ha de servir per conèixer de primera mà els efectes positius i negatius de l’organització territorial, segons ha explicat el president de l’ACM, Miquel Buch . El viatge permetrà “detectar i repensar noves fórmules de gestió local en un futur estat català” , ha dit Buch.

Entre d’altres qüestions s’ha posat de manifest que amb la reforma territorial els municipis van assumir més competències i van professionalitzar la tasca. Actualment gestionen els serveis socials, l’atenció a les persones, la gent gran i les llars d'infants.

Altres reunions a Copenhagen

La delegació del món local català també ha aprofitat per reunir-se amb el professor Antoni Abat que viu a Copenhagen. Expert en processos constituents, com a participant en el projecte de llei de consultes populars no referendàries i com a col·laborador del Consell Assessor per la Transició Nacional (CATN) va intercanviar opinions i contrastar experiències sobre un possible futur procés constituent català. Va assegurar que els municipis són clau en tot procés constituent i tenen un paper cabdal en el moment del trencament.

La delegació catalana té previst reunir-se amb l’alcaldessa de Salut i Gent Gran de l’Ajuntament de Copenhaguen, Ninna Thomsen, per saber com gestionen els serveis socials al país. També es reuniran amb l’alcalde de Rudersdal, Jens Ive, i visitaran residencies per a la gent gran, centres de dies per a la gent gran i diferents centres psiquiàtrics. Aprofitaran la visita per veure's amb el Casal Català i l'oficina d'Acció. També visitaran l'entitat Danish Regions, que representa les cinc regions daneses.