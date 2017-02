Bayrou no es presentarà a les eleccions franceses i ofereix una "aliança" a Macron

| Reuters

El president del Moviment Demòcrata (MoDem) francès, François Bayrou, ha confirmat que no es presentarà a les eleccions presidencials i ha ofert una aliança a l'exministre Emmanuel Macron, que parteix entre els favorits com a líder d'un moviment centrista de recent creació, En Marche!. Bayrou s'havia presentat a les tres últimes eleccions, com a alternativa de centre als habituals partits majoritaris. El 2007, va acabar tercer, amb més d'un 18 per cent dels vots, mentre que el 2012 va ocupar la cinquena plaça després d'aconseguir una mica més del 9 per cent.

Després de diversos mesos d'especulacions, finalment Bayrou ha aclarit aquest dimecres que no es presentarà per llançar una "oferta d'aliança" a Macron. "El perill és molt gran, és necessari canviar les coses", ha dit, en una esperada compareixença davant els mitjans en la qual ha avançat que es veurà en les properes hores amb Macron.