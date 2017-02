Puigdemont: "Gràcies Pablo pel teu compromís. Es tracta de democràcia"

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont , ha agraït a la màxima figura de Podemos, Pablo Iglesias , que hagi signat el manifest fundacional del Pacte Nacional pel Referèndum. Iglesias ho ha anunciat aquest dimecres a través de la xarxa social Twitter amb un missatge que deia: “Per a un referèndum amb garanties he signat el manifest” . I afegia: “No volem que Catalunya marxi però som demòcrates”. Puigdemont ha repiulat el missatge d’Iglesias i li ha contestat: “Gràcies Pablo pel teu compromís. Es tracta de democràcia, en efecte. Jo també he signat el manifest”.

Iglesias havia anunciat unes hores abans la signatura del manifest, que fixa com a objectiu celebrar un referèndum efectiu i vinculant pactat amb l’Estat espanyol sobre la independència de Catalunya. La seva signatura coincideix amb l’inici d’una campanya de la plataforma que l’impulsa per sumar adhesions socials i polítiques al manifest fundacional. El manifest fundacional del Pacte insta els governs de Catalunya i de l’Estat a “superar les dificultats polítiques i els apriorismes” i a assolir un acord que “estableixi les condicions i les garanties justes i necessàries per celebrar un referèndum reconegut per la comunitat internacional”, el resultat del qual “haurà de ser políticament vinculant i efectiu”.