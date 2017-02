Un grup d'universitaris amenaça de mort el secretari d'Universitats

| SEPC_UAB

Un grup d'estudiants es va manifestar aquest dimarts al campus de la UAB per exigir la rebaixa de les taxes universitàries. Durant la marxa es va penjar d'un dels edificis de la universitat una pancarta amb una caricatura del secretari d'Universitats, Arcadi Navarro, i un text tacat de vermell en el que s'hi podia llegir "Recorda que ets mortal". Des del compte de Twitter del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans també van advertir Navarro que a la UAB s'havia "passat a l'ofensiva" per a la rebaixa de taxes i un grup d'encaputxats va pintar un vagó de FGC amb aquest mateix lema. Des de l'equip de govern de la UAB rebutgen els fets perquè "s'han traspassat els límits". La direcció del campus assegura compartir la reivindicació de la rebaixa de les taxes, però avisa que "no hi ha res" que legitimi els comportaments violents.

La direcció de la UAB afegeix que "és intolerable l'amenaça de mort a les persones" i reclama als estudiants que facin una defensa de la universitat pública sense destrosses: "No acceptem la presència d'encaputxats al campus. Les persones defensen les seves posicions donant la cara".