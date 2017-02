Iglesias té "poques esperances" en el diàleg entre Rajoy i Puigdemont

"Que es reuneixin sempre serà bo, hem defensat sempre el diàleg", ha assegurat en declaracions als mitjans al Congrés en ser preguntat per la reunió que, segons ha publicat 'La Vanguardia', va mantenir Rajoy amb el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, l'11 de gener. No obstant això, encara que Iglesias veu assenyat que estableixin "una relació de cordialitat i normalitat", també ha admès que té "poques esperances".

"Per desgràcia tenim un Govern enormement immobilista sostingut per dues forces immobilistes, que no entenen que Espanya és un país plurinacional", ha lamentat. "Els que defensem que Espanya segueixi unida ho defensem entenent el que significa la diversitat, que ha d'haver-hi nous encaixos constitucionals i que ha d'haver-hi solucions democràtiques", ha afegit.