Albiol: "No existeixen reunions secretes per parlar del referèndum"

| ACN

El coordinador general del PPC, Xavier García Albiol, ha donat aquest dimecres la seva versió sobre els possibles contactes del govern espanyol i el català. Després de no voler preguntar al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, sobre aquesta qüestió a la sessió de control, el popular ha explicat als passadissos del Parlament que "reunions secretes per parlar del referèndum, no existeixen". "Això és rotundament així", ha sentenciat, assegurant així que la trobada del gener no es va produir o donant per fet que no va ser per tractar la consulta sobre la independència. Amb tot, ha volgut posar-se del costat de Puigdemont per negar també que s'hagi negociat res respecte del referèndum. "Hi ha una part del que diu el Govern que comparteixo. No hi ha cap negociació ni cap acord, perquè el govern espanyol no vol, sobre la sobirania dels catalans i la resta dels espanyols, ni sobre referèndums", ha conclòs.