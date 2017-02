Arrimadas: "És intolerable que Puigdemont menteixi"

La líder de C's i cap de l'oposició, Inés Arrimadas , ha retret al president de la Generalitat, Carles Puigdemont , que no hagi aclarit si es va reunir o no amb el president espanyol, Mariano Rajoy l'11 de gener. En un contacte amb els periodistes, Arrimadas ha titllat d'"intolerable" que Puigdemont "menteixi" sobre aquesta suposada trobada a Madrid.

La cap de l'oposició ha demanat a Puigdemont que "doni la cara" i que no s'amagui. "Si té reunions, no les pot ocultar", ha afegit Arrimadas, que ha opinat que és "normal" que hi hagi reunions, però no pas que el president les amagui. "És una presa de pèl", ha reiterat.

"No hi haurà cap estelada on s'hi puugi amagar sempre", ha etzibat Arrimadas, que ha conclòs que els catalans no mereixen un president que menteixi. "És intolerable", ha finalitzat.