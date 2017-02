Iglesias signa el manifest del Pacte pel Referèndum

Para un #referèndum con garantías he firmado el manifiesto @referendumpacte . No queremos que Catalunya se vaya pero somos demócratas

El PNR ha engegat aquest dimecres la campanya per sumar adhesions de la societat civil i polítiques al Manifest d'aquest òrgan que coordina Elena. L'objectiu és ampliar el consens per assolir una solució democràtica al futur polític de Catalunya, d'acord amb l'encàrrec sorgit de la cimera del desembre. Fonts del PNR consultades per El Món han subratllat que la campanya buscarà el màxim de suports per forçar un referèndum pactat amb Madrid.

I és que aquest és el mandat que té el Pacte. Així, fins que no hi hagi una ordre diferent, l'òrgan que coordina Elena se centrarà en explicar arreu de l'Estat (i també a la comunitat internacional) que el referèndum acordat és possible, que es pot fer amb l'actual marg legal, i que si no es du a terme és per falta de voluntat política.

D'aquesta manera el PNR intenta deixar sense arguments el govern espanyol, per demostrar que des de Catalunya s'està fent tot el possible per buscar un acord amb Madrid per a realitzar el referèndum.