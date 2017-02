Les mateixes fonts aclareixen que no volen "entrar en el joc" sobre si hi ha o no reunions secretes i volen centrar-se a exercir el dret a vot en un referèndum sobre la independència de Catalunya. Segons 'La Vanguardia', a la trobada els dos presidents van tenir una conversa "cordial" però no es va traduir en un acostament en la qüestió sobiranista.