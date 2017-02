Puigdemont nega negociacions amb l'Estat: "Ni hi són ni se les espera"

"Les negociacions no s'han produït, no s'estan produint i, pel que sembla, no es produïran" , ha subratllat el president, que ha insistit que el seu Govern "no va de farol", a més de lamentar que Madrid no tingui "cap interès de dialogar".

En el torn de rèplica, Rabell ha celebrat que Puigdemont s'hagi reunit amb Rajoy: "Voldríem que parlessin cada dia amb el govern espanyol, però no se n'amaguin! Deixi de jugar als Pastorets! Per què expliquen una cosa a l’opinió pública i en fan una altra?", ha deixat anar Rabell.

El dinar entre els dos caps de govern ha protagonitzat la sessió de control al president català. El primer a parlar-ne ha estat el president del grup parlamentari de CSQP, Lluís Rabell , que ha retret a Puigdemont les contradiccions del seu Govern , per exemple, quan diu que aposta per la legalitat vigent però alhora obre les portes a la desobediència.

Iceta vol més reunions

Al seu torn, el president del grup parlamentari del PSC, Miquel Iceta, també s'ha referit al dinar entre Puigdemont i Rajoy. En el seu torn, el líder socialista ha celebrat les converses, i ha demanat que n'hi hagi més. Tot seguit, ha centrat el seu discurs en demanar al president què està fent el seu Govern per preparar el referèndum.

"Tenim tot el dret del món a saber què està fent el seu Govern per a preparar-lo", ha reiterat Iceta. El líder del PSC ha recordat que, tal i com diu el Tribunal Constitucional, si el referèndum és sobre la independència abans s'ha de produir una reforma prèvia de la Constitució.

| Jordi Borràs

Puigdemont ha sigut directe amb Iceta. La bona relació entre els dos polítics es nota durant les rèpliques, i el cap del Govern ha aprofitat la seva intervenció per convidar al líder socialista a "pedalar" per aconseguir el referèndum acordat, "en comptes de dedicar-se a la tafaneria". En aquest sentit, Puigdemont ha recordat que el mandat del Parlament per aconseguir el referèndum pactat amb Madrid no ha estat suspès.

Finalment, Puigdemont ha reiterat que, quan l'executiu afirma que no hi ha voluntat de negociar per part de l'Estat "ho diem amb coneixement de causa". I ha aprofitat per lamentar, de nou, que a l'altra banda ni el govern espanyol ni tampoc l'oposició (en referència al PSOE) no tingui la mínima intenció de dialogar sobre el referèndum.