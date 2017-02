| ACN

L'home que aquest dimarts va robar un camió de butà i va conduir per Barcelona de forma totalment temerària havia arribat el dia abans a Barcelona, va passar la nit de festa i va gastar molts diners "en activitats cares" que li van comportar "una eufòria continuada". Ho ha explicat aquest dimecres el conseller d'Interior, Jordi Jané. L'home havia reservat una habitació d'hotel acompanyat d'un amic i, tot i que tenia un vol a Madrid, va decidir canviar de plans i quedar-se la nit de dilluns a dimarts a Barcelona. Jané ha confirmat que "com més informació tenim, res ens fa pensar que estiguem davant una acció terrorista" i ha assenyalat que s'atribuiran al detingut almenys cinc delictes: furt de vehicle, atemptat a agents de l'autoritat, conducció temerària, lesions i danys. L'home es troba encara ingressat en una unitat psiquiàtrica i encara no ha pogut prestar declaració.