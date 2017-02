Tardà (ERC) sobre la reunió Rajoy-Puigdemont: "Si ha existit, benvinguda"

El portaveu d'ERC al Congrés, Joan Tardà, ha dit desconèixer si va existir una reunió entre el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, i el de la Generalitat, Carles Puigdemont, però ha apuntat: " Si ha existit, benvinguda ". Preguntat per si hi ha hagut contactes discrets entre l'Estat i la Generalitat, ha evitat pronunciar-se perquè "que els líders són discrets hauria d'anar en l'ofici", ha sostingut en una entrevista aquest dimecres a TVE. Així i tot, ha subratllat que sempre han estat "disposats a negociar", encara que ha afegit que el referèndum es convocarà igualment encara que el Govern espanyol no vulgui pactar-ho.

En aquest sentit, s'ha preguntat què farà el govern espanyol per evitar-ho, i ha incidit que "quan un 80% dels ciutadans vol votar, doncs es vota. I si algú vol impedir-ho ha d'alterar la normalitat". Tardà ha plantejat que si guanya el 'sí' en el referèndum se celebraran eleccions constituents i si venç el 'no', hi haurà comicis de caràcter autonòmic: "Això és el que tenim pactat PDeCAT, ERC i CUP. És el que farem, la qual cosa no vol dir que vagi a sortir bé".