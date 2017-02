Rajoy no confirma ni desmenteix la reunió amb Puigdemont

| ACN

El president espanyol ha evitat aquest dimecres al Congrés confirmar o desmentir la informació de ‘La Vanguardia’ que posa de manifest que es va reunir amb el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, el passat 11 de gener a La Moncloa, en una trobada on tots dos van constatar la impossibilitat de fer avenços. Preguntat per la trobada, Rajoy ha fet ús del seu argumentari habitual i s'ha limitat a dir que la posició que recull el rotatiu és la que ell “sempre” ha tingut i que “coincideix un gran nombre de persones a Catalunya”. “Crec que és el moment de tornar a la sensatesa i al sentit comú i acabar amb això que porta ja cinc anys i que no ha conduit absolutament a res positiu per als ciutadans de Catalunya”, ha dit, i “la meva disposició és la millor, jo vull parlar, però vull parlar dels problemes reals i no de liquidar ni Espanya ni la llei”.

Rajoy ha fet aquestes manifestacions als passadissos del Congrés, on ha respost una única pregunta sobre la qüestió sense confirmar la trobada. "Nosaltres volem tractar dels temes que preocupen la gent. Jo vull que el senyor Puigdemont participi a la Conferència de Presidents com ho fan la resta de presidents autonòmics perquè allà s’hi parla de finançament autonòmic, de la llei de dependència, de l’ocupació, dels problemes demogràfics que hi ha a Espanya i creiem que això importa als ciutadans de Catalunya”, ha dit.

El president espanyol ha insistit que el seu objectiu és també parlar dels pressupostos, de les inversions, de les infraestructures, i “intentar que tots fem un esforç per recuperar la cohesió interna”. “Jo no vull que la Generalitat estigui condicionada per grups extremistes que poden afectar el model econòmic i social de Catalunya, i m’agradaria tractar de tot això”, ha dit, però “el que jo no puc tractar, i tothom ho sap, és de com em poso d’acord amb els senyors independentistes per saltar-nos la llei conjuntament”.

Segons Rajoy, negociar el referèndum “no és possible”. “Jo sóc el president d’Espanya i tinc una obligació bàsica, que és complir i fer complir la llei, i per tant jo no puc autoritzar un referèndum que pretén liquidar la sobirania nacional i que implica que una immensa majoria dels espanyols no poden opinar sobre el que vol que sigui el seu país”, ha dit.