Forcadell: "Ens estan dient que la Mesa faci d'òrgan censor"

La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha insistit aquest dimarts, després de rebre la notificació oficial del TSJC, que ella i la resta de membres de la Mesa seguiran complint amb les seves funcions perquè, ha dit que "si no estarem obrint la porta a la censura, i si l'obrim, no la podrem tancar". Forcadell ha assegurat que el que més la preocupa és que "ja no parlem d'impedir el referèndum sinó d'impedir que se'n parli. Ens estan dient que la Mesa faci d'òrgan censor. Com es pot coartar la llibertat d'expressió d'un Parlament?", s'ha preguntat en una entrevista al programa de 8 al dia.