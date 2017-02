Mas explicarà el procés a Oxford i Harvard

L'expresident de la Generalitat Artur Mas explicarà el proper mes de març a Oxford i Harvard el procés sobiranista català, convidat per institucions locals i de la mà del Programa Internacional de Comunicació i Relacions Públiques 'Eugeni Xammar'. Mas donarà una conferència a Oxford l'1 de març, convidat per l'Oxford Union Society , els membres de la qual procedeixen de la Universitat d'Oxford i altres centres com el Magna Carta College i l'Oxford Brookes University, ha informat aquest dimarts la Conselleria de Presidència en un comunicat. L'Oxford Union és la tercera societat de debats més antiga de Gran Bretanya, i des de la seva fundació ha estat independent de la universitat.

Mas viatjarà posteriorment a la Universitat d'Harvard, a Boston (els Estats Units), on serà un dels conferenciants de l'European Conference 2017 que acull l'Harvard Kennedy School en el panell 'La forma futura d'Europa: adhesions i secessions' el 4 de març.

Es tracta d'un esdeveniment anual i aquesta edició es desenvoluparà sota el lema 'Europe: New Directions', amb la idea de "forjar solucions innovadores a grans desafiaments d'Europa i proposar idees per a un lideratge audaç directament als líders actuals i futurs d'Europa". L'organització és a càrrec dels alumnes de la Kennedy School of Government, Harvard Bussiness School, Harward Law School, Harvard Graduate School of Design i la Fletcher School of Law and Diplomacity, i s'esperen uns 600 participants en una desena de panells temàtics.