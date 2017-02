El Departament de Seguretat Interior ordena començar la planificació del mur amb Mèxic

El secretari de Seguretat Interior nord-americana, John Kelly , ha donat instruccions per començar la planificació de la construcció del mur que el president, Donald Trump, vol construir a la frontera amb Mèxic per impedir la immigració d'aquest país .

El secretari de Seguretat Interior ha donat instruccions a l'agència de Duanes i Protecció Fronterera (CBP) perquè "immediatament comenci a planejar, dissenyar, construir i mantenir un mur" a la frontera amb Mèxic , emprant materials nord-americans fins a on permeti la llei.

Kelly ha publicat aquest dimarts sengles memoràndums en els quals dóna continuació a les ordres executives aprovades per Trump a finals de gener per combatre la immigració, inclosa la que ordenava la construcció del mur, una de les seves grans promeses electorals .

Per a això, Kelly ha demanat que es tingui en compte la il·luminació, la tecnologia - inclosos sensors - i les carreteres de patrulla i accés i que es mantinguin consultes amb els departaments i agències que sigui necessari.

Així mateix, ha encarregat al sotssecretari de Gestió que "identifiqui immediatament i concedeixi tots els recursos de finançament disponibles per a la planificació, disseny, construcció i manteniment del mur". En aquest sentit, Kelly ha instat a tenir en compte els costos que la propietat total del projecte pugui tenir, en referència a la necessitat d'expropiar terrenys particulars a la frontera, i que també es preparin peticions de pressupost al Congrés per aquest any fiscal i els successius.