Rajoy demana a ERC que "deixi d'inventar-se operacions"

Rajoy ha afirmat que “no està informat” de l’operació Catalunya, i ha assegurat que “l’única operació que coneix” és la que ha dut a terme per recuperar l’economia espanyola, un fet “molt positiu per a Catalunya”, que ha tornat al creixement, la creació d’ocupació. El president espanyol ha recordat els 63.000 milions d’euros del FLA i dels proveïdors, i ha assegurat que ell “coincideix” amb els “molts ciutadans de Catalunya” que “volen seguir junts, que volen seguir essent espanyols, catalans, europeus i no volen que ningú els obligui a renunciar-hi”.



Un cop més ha insistit que les seves prioritats a Catalunya passen perquè la Generalitat “no estigui a mans de grups extremistes, radicals i antisistema”, en referència a la CUP, i ha criticat que la Generalitat s’aboqui al que considera que són teories “de la conspiració”.



“Deixin-se d’inventar operacions... Ara he vist que s’han inventat l’operació pastanaga. No sé que és l’operació pastanaga, però tinc la sensació que l’operació pastanaga tracta de que si jo vull plantejar alguna cosa al president de la Generalitat vostès no li donaran suport perquè diuen que és una pastanaga, i que tots hem de fer per tant el que diuen vostès, cosa que no em sembla massa democràtica”, ha conclòs.



Poc després, el portaveu del PDeCAT al Senat, Josep Lluís Cleries, ha criticat que l’executiu espanyol busqui ara interlocutors a Catalunya més enllà del Govern. “Parli amb qui vulgui, però els catalans ja van elegir interlocutor a les urnes: és el president de la Generalitat i el seu govern”. En aquest marc ha acusat el govern espanyol d’incomplir la Constitució “saltant-se a la torera 34 sentències del Tribunal Constitucional i del Suprem, però amb vostès la Fiscalia no actua”.



En al seva resposta, Sáenz de Santamaría ha assegurat que la seva pregunta li ha causat “estupor” perquè implica que Cleries vol negar el dret a la reunió. “No sé si la pregunta és que parlem, que dialoguem, o que vol tenir exclusivitat”. Segons la vicepresidenta, “al president de la Generalitat el va elegir la CUP, que és l’interlocutor que vostè va elegir, nosaltres preferim la centralitat i la moderació”.



Al seu torn de rèplica, Cleries ha recordat que la CUP té 10 diputats de 135, “els mateixos que tenen vostès, que en tenen 11, i que tenen un sol alcalde de 945 municipis”. “Molt parlar de propostes, de diàleg, però ni dates ni propostes sobre la taula”. Segons Cleries, la del govern espanyol és “la proposta fantasma”, perquè ningú la coneix, mentre que aquest mateix govern “no respecta la voluntat legítima del 80% de la societat catalana que vol un referèndum. “Vostè vol una Catalunya súbdita, i nosaltres una Catalunya lliure”, ha dit.