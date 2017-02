CSQP votarà a favor de la comissió d'investigació de l'Operació Catalunya

Catalunya Sí Que es Pot (CSQP) votarà a favor de la que impulsa JxSí sobre l’anomenada ‘Operació Catalunya’ i no se sumarà a C’s, PSC i PPC en la petició d’una comissió d’investigació pel ‘cas Vidal’. El portaveu adjunt de CSQP, Albano Dante Fachin , ha lamentat que comissions anteriors com les de salut, corrupció o la de la gestió de bancs i caixes “no han servit per a res” i per això ha expressat les seves “reserves” sobre la utilitat de les dues que ara s’impulsen . A més, ha considerat que es proposen “no amb ganes d’escatir la veritat sinó de fer un ús polític”.

Tot i això, el portaveu ha afirmat que no s’oposaran a què prosperin cap de les dues. Dante Fachin ha reconegut que les dues tractes sobre assumptes “greus” i per a això ha esperat “que serveixin per alguna cosa”.

El diputat de la coalició d’esquerres ha denunciat la “poca capacitat” que tenen alguns mecanismes parlamentaris, com les comissions d’investigació, i ha recordat també la “manca de respecte” d’alguns compareixents durant les mateixes o bé de persones que no han comparegut tot i que se’ls ha requerit. Per això, ha dit que comissions com les de la corrupció, la sanitat o la dels bancs han estat “poca cosa més” que un “espectacle”.