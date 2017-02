Barcelona instal·la dispensadors de pinso anticonceptiu per reduir la població de coloms

L’Ajuntament de Barcelona ha començat a instal•lar quaranta dispensadors de pinso anticonceptiu amb nicarbarzina a diferents punts de la ciutat per reduir la població de coloms . L’objectiu és que d’aquí a un any la presència d’aquests animals hagi disminuït un 20%, i que d’aquí a llarg termini, el descens arribi al 70-80%. El consistori ha destacat aquest dimarts que el pinso anticonceptiu permet fer un “control ètic” de la població de coloms, i ha subratllat que Barcelona és la primera gran ciutat que aposta per aquest sistema , ja establert en altres municipis de menor envergadura. D’aquesta manera, l’Ajuntament descarta l’ús de la captació massiva. Actualment, Barcelona calcula que hi ha 85.000 coloms a la ciutat , tot i que el projecte dels dispensadors de pinso anticonceptiu també comporta una actualització del cens dels animals que es va començar a elaborar el desembre del 2016.

El tractament amb nicabarzina, que és una substància inhibidora de la capacitat reproductora dels coloms, actua primer sobre els coloms juvenils, els quals no tenen capacitat de reproduir-se i que a dia d’avui representen un 30% de la població. Segons les dades facilitades per l’Ajuntament de Barcelona, hi ha un 55% dels coloms que són subdominants i el 15% són dominants. Sobre aquests dos grups, el pinso anticonceptiu té un efecte més lent. Si bé els coloms tenen una taxa de reproducció molt alta, també es caracteritzen per tenir una taxa molt elevada de mortalitat juvenil.

En total, a Barcelona s’han instal•lat 40 dispensadors de pinso anticonceptiu, ubicats als llocs amb més població i densitat de coloms, i també als punts més conflictius on s’han registrat més incidències a través dels comunicats a la ciutadania que arriben a l’Ajuntament. Amb tot, l’Ajuntament no descarta incorporar algun altre punt per dispensar pinso.