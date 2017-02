El Parlament investigarà les clavegueres de l'Estat

JxSí sotmetrà a votació del ple del Parlament la creació d’una comissió d’investigació de l’anomenada Operació Catalunya. El grup parlamentari ha registrat la petició avui, que haurà de ser aprovada per la Mesa del Parlament abans d’arribar a l’hemicicle. El portaveu adjunt de JxSí, Roger Torrent, ha explicat que “estem davant d’un escàndol democràtic en què alguns aparells de l’Estat treballen per perseguir líders polítics i idees polítiques. Volem clarificar què hi ha darrere d’aquesta operació Catalunya, intolerable en qualsevol estat de dret” . JxSí utilitza la via de l'article 66.1 del reglament del Parlament, que li permet guardar-se la carta d'una comissió d'investigació automàtica anual sol·licitada per tres o més grups parlamentaris, l'opció que sí que han triat PP, C's i PSC, davant la impossibilitat de tenir majoria absoluta a la cambra per crear una comissió d'investigació sobre el cas Santi Vidal.

| ACN

L'objectiu de la coalició independentista és que càrrecs del govern espanyol com la vicepresidenta, Soraya Saénz de Santamaría, i el cap de gabinet de Mariano Rajoy, Jorge Moragas; o dirigents del PPC com Alícia Sánchez Camacho i Enric Millo, a més dels comissaris José Manuel Villarejo i Marcelino Martín Blas donin explicacions, en seu parlamentària, de la presumpta guerra bruta contra el sobiranisme.

La proposta de JxSí tirarà endavant, després que la CUP, el PSC i CSQP hagin anunciat el seu vot favorable. Per part dels cupaires, el diputat Albert Botran ha assegurat que hi donarà suport, perquè “com a independentistes hem partit i coneixíem les clavegueres de l’Estat, i no desaprofitarem l’oportunitat de donar veu a la gent que les ha patit”.

De fet, la CUP també ha proposat una altra comissió d'investigació sobre les companyies elèctriques. En aquest cas, només necessitaria el suport de JxSí en un ple, o bé el suport d'altres dos grups parlamentaris, però la idea amb què treballen els cupaires és obtenir el suport independentista a la cambra i així no cremar la sol·licitud anual de comissió per cada grup parlamentari. De moment, però, el portaveu adjunt de JxSí ha aposat per una "comissió d'estudi" de les companyies elèctriques i no pas una comissió d'investigació, perquè "volem proposar mesures per impedir la vulnerabilitat elèctrica, analitzar el passat però també fer propostes per un model propi que superi l’actual model elèctric espanyol i que generi per a la república catalana unes tarifes justes i protecció als consumidors més vulnerables". Amb tot, Torrent no ha tancat la porta a parlar de la fórmula amb la CUP.