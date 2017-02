La CUP repta l’Estat a fer campanya pel no al referèndum

| ACN

La CUP no dubta de JxSí. “Neguem que hi hagi aquestes reunions”, ha dit el diputat cupaire Albert Botran, en resposta les informacions que apuntarien que hi ha contactes secrets entre l’executiu de Puigdemont i el govern espanyol per un acord que aturés el referèndum. Botran ha insistit que si es produïssin aquestes converses, la CUP en tindria constància, perquè es reuneix regularment amb el Govern, i ha demanat que “es tanquin files al voltant del referèndum, i que tota oferta de l’Estat es valori en el marc de la campanya pel referèndum”.