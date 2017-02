SCC organitza una manifestació per "aturar el cop separatista"

Al cartell de la manifestació hi apareixen unes banderes de la Unió Europea, d'Espanya i de Catalunya, damunt de 12 mans que simbolitzen gent mobilitzada.

La manifestació estava prevista per aquest diumenge, 26 de febrer, però finalment s'ha endarrerit tal i com han explicat des de SCC a El Món. A principis de febrer l'entitat va anunciar la concentració per protestar per la vulneració de drets i llibertats dels ciutadans per part de la Generalitat.