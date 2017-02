El PP registra la petició de compareixença de Gabriel Rufián al Parlament

| ACN

El PPC ha registrat aquest migdia una petició al registre del Parlament de Catalunya perquè el diputat al Congrés d'ERC Gabriel Rufián "informi sobre els preparatius secrets q hauria estat fent la Generalitat", tal i com ha pogut saber El Món. De fet, el líder del PPC, Xavier García Albiol, ja va avisar que faria aquesta petició, després que s'hagi conegut que Gabriel Rufián va dir en una conferència a Barcelona que el Govern català està treballant en qüestions que “no es poden dir”.

"No estem parlant d’un teòric llunàtic com era el senador Vidal, que fa unes declaracions per acontentar una parròquia”, va dir Albiol, que creu que les paraules de Rufián “evidencien que el Govern està treballant per carregar-se la democràcia a Catalunya”. La petició del PP es fa al marge de la petició per a una comissió d'investigació al Parlament sobre el cas Santi Vidal, que presentaran conjuntament PP, C's i PSC, però que a hores d'ara encara no han registrat malgrat que en les respectives rodes de premsa els líders polítics ho han donat per fet. Aquesta comissió tirarà endavant, perquè el reglament del Parlament en permet la seva constitució automàtica si la sol·liciten 3 o més grups parlametaris sense necessitat de passar pel ple.

La decisió arriba després que el vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda, Oriol Junqueras, i el secretari d'Hisenda, Lluís Salvadó, donessin explicacions sobre aquest cas a la Comissió d'Afers Institucionals (CAI) i a la Comissió d'Economia, respectivament. Junqueras va negar les afirmacions de Vidal i va admetre que els dubtes generats per aquest cas "han fet mal al Govern". C's, PSC i PPC van considerar que els arguments aportats van ser "insuficients" per aclarir les afirmacions de l'exjutge i exsenador d'ERC.