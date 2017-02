| ACN

La portaveu del Govern, Neus Munté, ha deixat clar aquest migdia que no s’han produït reunions secretes entre l’Executiu que encapçala Carles Puigdemont i el govern espanyol. En roda de premsa posterior al Consell Executiu de cada dimarts, Munté ha dit que “precisament, reunions per parlar i per negociar són les que demanem nosaltres, sense cap resposta per l'altra part”. “No tenim resposta per part del govern de l'Estat”, ha insistit. La també consellera de la Presidència ha dit que la proposta del Govern català “és molt clara” però ha lamentat que “a l'altre costat no n’hi ha cap, i si hi és voldríem conèixer-la” En aquest sentit, també ha assegurat que “no s'ha produït cap oferta ni tenim cap concreció sobre cap reunió”.