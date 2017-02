Homs lamenta que "l'únic diàleg que tenim és en els tribunals"

Homs també s’ha referit als pressupostos i ha pronosticat que no s’aprovaran “ni aquest any ni el que ve”. “No ho veig verd, ho veig impossible”, ha afegit el portaveu del PDeCAT, que ha criticat que es faci creure que hi ha una “estabilitat falsa i de continuïtat institucional com si l’any passat no hagués passat res”.



“La realitat és que hi ha un govern que a excepció de la seva agressivitat de tot el que ve de Catalunya i en tot el que és defensar el PP en els casos de corrupció, no té projecte, no està defensant res i no està portant iniciatives polítiques reals i convincents en aquesta cambra”, ha lamentat.