Els Mossos diuen que no hi ha indicis de terrorisme en el cas del camió robat

| ACN

El comissari de l'àrea de Barcelona dels Mossos d'Esquadra, Joan Carles Molinero, ha assegurat que "no hi ha cap indici raonable" que faci pensar que el conductor d'un camió que circulava amb butà robat sigui un cas de terrorisme, i ha indicat que la persona no anava armada. Molinero també ha deixat clar que "la intenció del vehicle" era avançar en qualsevol cas, "però no buscava vianants a les voreres", ha afegit.