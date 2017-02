El PRIDE Barcelona celebra 10 anys rebutjant la LGTBIfòbia en l'esport

El PRIDE Barcelona fa enguany 10 anys. Aquesta desena edició de l'Orgull gai, que se celebrarà del 28 de juny fins al 9 de juliol, girarà entorn de l'homofòbia a l'esport i tindrà com a lema "Xiula falta a la LGTBIfòbia". En un comunicat, els organitzadors del PRIDE Barcelona recorden que "dins del món esportiu hi ha molta discriminació", i citen com a exemple el cas de l'àrbitre de tercera divisió Jesús Tomillero, que va haver de deixer momentàneament la seva feina per veures increpat i insultat múltiples vegades per ser homosexual.