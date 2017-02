Alejandro Fernández (PP): “Iceta es comporta com si estigués a ‘Sálvame’ ”

| G.A

El PP català insisteix que els suposats contactes secrets explicats pel delegat del govern espanyol, Enric Millo, no s’han produït. Si ahir ho feia Xavier García Albiol, avui ho ha fet el portaveu parlamentari, Alejandro Fernández, que ha defensat “fil per randa” les declaracions de desmentiment d’Albiol i del mateix Mariano Rajoy.

Però Fernández ha volgut denunciar l’actitud del líder del PSC, Miquel Iceta, que ha assegurat que li consta que s'han produït contactes al "màxim" nivell entre el govern espanyol i la Generalitat i, de fet, ha explicat creu que "s'han vist" el cap de l'Executiu, Mariano Rajoy, i el president Carles Puigdemont. “Em sorprèn que una persona tan intel·ligent com Iceta hagi volgut convertir això en un ‘Sálvame’, que es comporti com si estigués en aquest programa. No entenc que es presti al verdulerisme polític, no pots fer això quan tens una responsabilitat tan rellevant com la que té el senyor Iceta”, ha dit el portaveu del PP al Parlament.