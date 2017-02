Tardà i Homs neguen contactes entre Rajoy i Puigdemont

El portaveu d’ERC al Congrés dels Diputats, Joan Tardà , ha assegurat aquest dimarts que “no li consten” contactes entre el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i el del govern espanyol, Mariano Rajoy, i s’ha mostrat “convençut” que no han tingut lloc. En una línia semblant s'ha expressant el diputat del PDeCAT Francesc Homs , que assegurat que ni s'imagina ni li consten reuncions secretes entre la Generalitat i Madrid.

Segons Tardà, tot plegat s’emmarca en “l’operació pastanaga” del govern espanyol que “pretén fer creure que complint ara tots els incompliments del govern espanyol des de molts anys enrere, com el pla de Rodalies del que s’ha executat un 10%, el govern català i la ciutadania de Catalunya deixaria de plantejar el que és immediat i d’obligat compliment”, com és el referèndum.

“Estem disposats a negociar la pregunta, el calendari i els procediments, però han de saber que si no volen negociar igualment convocarem el referèndum”, ha dit Tardà. Per la seva banda, Homs ha criticat que l'únic que li consta és "la negativa real" al diàleg del govern espanyol, i ha assegurat que l'únic diàleg que tenen els sobiranistes és amb els tribunals, on ha assegurat que els porta contínuament el PP.