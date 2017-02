El Canet Rock més solidari

| B.V. / EL MÓN La quarta edició de la segona etapa del Canet Rock ja és una realitat. El festival ha presentat el cartell en una roda de premsa, aquest dimarts al matí a l'Antiga Fàbrica Damm. L'assessor especial, Josep Maria Mainat, fundador de la primera edició del Canet, ha destacat que aquest 2017 l'esdeveniment serà el més solidari de tots. El festival forma part de la plataforma Cultura amb Causa, juntament amb el Clownia, Esperanzah!, Rototom Sunsplash, Barnasants i Festiclown. Des d'aquest moviment s'ha acordat enviar un missatge únic, a favor de l'acollida de refugiats: "Volem Acollir, Obriu Fronteres". Així, la quarta edició del Canet del segle XXI la plataforma Cultura amb Causa hi tindrà una presència ben destacada. El festival vol contribuir en la reflexió imprescindible sobre l'acció cultural que cal fer per a la societat, i la construcció d'un món més plural, just, democràtic, corresponsable, compromès, equilibrat i solidari, segons ha explicat l'organització.











De Txarango a Sopa L'edició del Canet 2017, que tindrà lloc l'1 de juliol a Canet de Mar, comptarà amb grups de primer nivell i un cartell de luxe, amb Txarango, Jarabo de Palo, Els Amics de les Arts, Zoo, Sopa de Cabra, Itaca Band, La Iaia, Gossos, Miquel del Roig, Doctor Prats, Buhos, Ernest Codina i PD Busquets.

Durant la presentació del festival, l'organització -encapçalada per Mainat- ha destacat que el Canet es consolida com a experiència, amb més de 12 hores de música i festa. A més, cal destacar que el públic ha comprat ja milers d'entrades abans de conèixer els primers grups que hi tocaran. "Si el 2018 torna el Canet, ja hi haurà hagut més edicions al segle XXI (des del 2014) que al segle XX (del 1975 al 1978)", ha destacat Mainat.