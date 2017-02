Dos secretaris del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) s'han presentat aquest dimarts, poc abans de les 12 del migdia, al Palau de la Generalitat per notificar al Govern la decisió del Tribunal Constitucional (TC) d'anul·lar definitivament la resolució que el Parlament va aprovar al debat de política general que contenia la previsió de celebrar un referèndum d'independència de Catalunya com a molt tard al setembre de 2017, amb independència del que es plantegi des de l'Estat. Els secretaris judicials han aprofitat que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i els consellers –a excepció de Jordi Jané i Jordi Baiget, que estaven fora- estaven a la reunió setmanal del Consell Executiu per lliurar-los personalment la notificació en nom del TC, donant-los així per avisats de les conseqüències del seu incompliment. Els membres del Govern han hagut de signar el document i se n'han quedat un exemplar.

La notificació es produeix aquest dimarts perquè el passat 14 de febrer el ple del Tribunal Constitucional va anul·lar definitivament, per unanimitat, la resolució de Junts pel Sí (JxSí) i la CUP sobre la celebració d’un referèndum unilateral, i va acordar traslladar a la fiscalia les circumstàncies de l’actuació de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, i els membres de la Mesa favorables al dret a decidir perquè obrís, si ho considera oportú, una nova actuació penal contra ells. Els magistrats havien suspès cautelarment la resolució pactada entre JxSí i la CUP el passat 15 de desembre al Parlament, i el dia 14 de febrer van emetre sentència on anul·laven de manera definitiva els aspectes impugnats per l’advocat de l’Estat.



Tal com demanava el govern espanyol, també traslladaven el cas a la Fiscalia per si aquesta considera que cal fer noves actuacions penals contra Forcadell i quatre altres membres de la Mesa del Parlament: Lluís Corominas, Anna Simó, Ramona Barrufet i Joan Josep Nuet. Els magistrats actuaven com ja van fer el 10 d’octubre en relació a la votació de les conclusions de la comissió d’estudi del Procés Constituent, quan van traslladar el cas a la Fiscalia i aquesta va presentar una querella per prevaricació i desobediència davant el TSJC contra Forcadell.