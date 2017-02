Iceta coneix contactes al "màxim" nivell entre Estat i Generalitat

| Europa Press

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha assegurat aquest dimarts que li consta que s'han produït contactes al "màxim" nivell entre el govern espanyol i la Generalitat i, de fet, ha explicat creu que "s'han vist" el cap de l'Executiu, Mariano Rajoy, i el president Carles Puigdemont.

Així ho ha desvelat Iceta en un esmorzar informatiu que ha organitzat el Club Siglo XXI, en el qual ha defensat que aquests contactes, que el president del govern espanyol no ha reconegut, siguin "discrets" per poder "avançar" en la resolució del conflicte territorial.

El líder dels socialistes catalans ha defensat el diàleg per solucionar qualsevol crisi política i ha explicat que li consta que hi ha hagut contactes. De fet, ha defensat que, "amb l'embolic que hi ha", no s'entendria que el president de la Generalitat i el govern espanyol no haguessin parlat. "S'han vist", ha dit.

Això sí, Iceta ha explicat també que li consta "la llunyania" de les posicions de tots dos interlocutors, encara que ha insistit que, malgrat això, han de dialogar: "Fins i tot per barallar-se cal parlar", ha dit.