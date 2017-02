El Parlament rep la notificació oficial contra el referèndum

Dues funcionaàries del TSJC, que han demanat a la premsa no ser gravades, han arribat al Parlament a les 12.00h, després de passar pel Govern, perquè els receptors signessin personalment la notificació. Els membres de la Mesa del PSC i de C's s'han reunit primer amb les funcionàries, sense permetre als mitjans prendre imatges, i després els cinc membres sobiranistes que també han rebut l'avís que seran processats per la fiscalia espanyola, han permès als mitjans prendre imatges a la sala de grups.

Els membres de la Mesa del Parlament i el secretari general d’aquesta institució han rebut personalment la interlocutòria del Tribunal Constitucional en què se’ls comunica l’anul·lació dels acords presos per la cambra catalana el 6 d’octubre de 2016 en relació a la celebració d’un referèndum. De fet, els magistrats del ja van suspendre cautelarment la resolució pactada entre JxSí i la CUP el passat 15 de desembre, però no la de CSQP, que apostava per un referèndum acordat amb Madrid.

| Europa Press

Dijous passat, en fer-se pública la interlocutòria del TC, la presidenta del Parlament i els altres quatre membres sobiranistes de la Mesa sobre els quals la fiscalia també actuarà, van comparèixer per avisar que “cap tribunal impedirà que a aquest Parlament es parli i debati sobre allò que interessa a la ciutadania. No entenem ni contemplem cap inhabilitació perquè tots cinc hem complert amb les nostres funcions i obligacions com a membres de la Mesa. Al contrari, si no ho haguéssim fet hauríem incomplert les nostres obligacions", va assegurar Forcadell.