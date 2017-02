| ACN

Detingut a trets a Barcelona un conductor d'un camió de butà que circulava en sentit contrari per la Ronda Litoral, segons ha informat a Europa Press l'Ajuntament de Barcelona.

El camió anava a gran velocitat quan ha entrat a la ronda per la sortida 22 en sentit contrari, i la Guàrdia Urbana ha pogut detenir-lo. Els Mossos d'Esquadra han traslladat el conductor a l'Hospital del Mar i l'interroguen per saber com i per què ho ha fet.

L'incident s'ha produït poc després de les 11.00 hores en sentit Llobregat.