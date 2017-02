La policia espanyola intercepta a la Jonquera un turisme carregat d’armes

Agents de la policia espanyola han interceptat a la Jonquera (Alt Empordà) un turisme carregat d’armes en el marc dels controls habituals contra la delinqüència itinerant. Els agents han detingut el conductor del vehicle, que era robat i, entre els afectes, se li han intervingut dues armes llargues, una d’aquestes proveïda de silenciador i mira telescòpica, una pistola i diversos cartutxos. Els fets es van produir en el transcurs d’un control al peatge de l’AP-7 a la Jonquera, en sentit sud, on els agents van aturar el turisme robat amb matrícula francesa, conduït per un ciutadà francès.

A dins el vehicle els agents van localitzar una escopeta semiautomàtica amb dos cartutxos al dipòsit d'alimentació, una pistola semiautomàtica de calibre 22 amb cartutx en recambra, una carabina semiautomàtica del calibre 22 amb silenciador, una mira telescòpica i carregador amb vuit cartutxos, munició de diferents calibres, dos telèfons mòbils, nombroses targetes de memòria i ‘pendrives’, un clauer d'autodefensa, tres navalles i un passamuntanyes. El conductor no va justificar l'origen de les armes, la propietat, llicència, guia o qualsevol altre document que acredités la seva legalitat, per la qual cosa va ser detingut per un delicte de tinença il·lícita d'armes i robatori de vehicle i va ser posat a la disposició de l'autoritat judicial corresponent.