Guindos diu que el seu ministeri manté els contactes "habituals" amb Catalunya

El ministre d'Economia, Indústria i Competitivitat, Luis De Guindos, ha afirmat aquest dimarts que els contactes que manté el Ministeri d'Economia amb Catalunya són els contactes "habituals" que es mantenen amb totes les comunitats autònomes.

"El Ministeri d'Economia té contínues relacions (amb Catalunya) en temes de R+D, en temes de comerç, en temes d'indústria, en temes de finances. Aquests contactes existeixen igual que existeixen amb qualsevol altra comunitat autònoma", ha apuntat als mitjans abans de participar en la reunió de ministres d'Economia i Finances de la Unió Europea (Ecofin).

"Contactes hi ha contínuament (...) Però aquests són els contactes habituals, com es té amb altres comunitats autònomes", ha insistit el ministre, després de ser preguntat per si l'Executiu es planteja fer una oferta a la Generalitat en el marc de les negociacions per reformar el sistema de finançament autonòmic.

Sobre aquesta qüestió, De Guindos ha assenyalat que el nou acord de finançament autonòmiques "ha de ser general" però també "pot tenir en consideració les especificitats de cadascuna de les comunitats autònomes".