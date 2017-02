ERC de l'Hospitalet planta Enric Millo

| ACN

ERC de l'Hospitalet de Llobregat ha plantat el delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, qui aquest matí ha visitat aquest Ajuntament. Així, el portaveu d'ERC, Antoni Garcia, no ha assistit a la recepció institucional organitzada per l'alcaldessa de l'Hospitalet, Núria Marín. En un comunicat, els republicans han dit "no reconèixer a un delegat del Govern que, com a representant del govern central, menysprea als ciutadans i ciutadanes de Catalunya i de l'Hospitalet amb els incompliments en inversions en Rodalies de RENFE, la manca de compromís amb del soterrament de les vies que divideixen i fracturen la ciutat, o l’incompliment reiterat de les promeses d'adaptar amb ascensors l’estació de rodalies de Bellvitge-Gornal".